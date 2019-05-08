دون ذكر أوس الخفاجي.. أمن الحشد الشعبي يكشف مصير معتقلي

2019/05/08 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت مديرية الأمن في هيئة الحشد العشبي، الأربعاء 8 آيار/مايو، إغلاق أكثر مئات المقار "الوهمية" التي تنتحل صفة الحشد، فيما كشفت عن مصير مَن تم اعتقالهم أثناء حملة إغلاق تلك المقرات.

أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي عدد المقار "الوهمية" التي أغلقتها ومصير المعتقلين بتهمة انتحال صفة الحشد

وذكرت مديرية الامن في بيان، أن "الحملة التي قامت بها أسفرت عن إغلاق أكثر من 320 مقرًا أغلبها في بغداد"، مبينًا أن "الأجهزة الأمنية الأخرى كان لها دور كبير بمساعدتنا في أداء المهمة عبر التنسيق معها".

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سجلت العاصمة بغداد، وفق البيان، أعلى الأرقام "للمقرات الوهمية كونها ذات كثافة سكانية تفوق باقي المحافظات"، فيما كشف عن مصير المعتقلين بتهمة انتحال صفة عناصر الحشد الشعبي، وهم "كثيرون"، بحسب البيان.

قال البيان، إنهم عرضوا على القضاء إذ أُفرِج عن البعض وحكم على قسم آخر من المتهمين بارتكاب جرائم والمتاجرة بالمخدرات والتجاوز على أملاك المواطنين"، مشيرًا إلى أن "أدوار مديرية الأمن تتمثل بمهام إنسانية كبيرة بمساعدة ونقل وحماية النازحين في كل المحافظات التي شهدت معارك ضد داعش، فضلًا عن حماية مؤسسات الحشد ومتابعة منتسبيه ومنع المخالفات التي يرتكبها أي منتسب".

لم يتطرق بيان أمن الحشد إلى مصير قائد "قوات أبي الفضل العباس" أوس الخفاجي الذي كان أول من اعتقل

وأكد البيان، ارتباط مديرية الأمن بقيادة الحشد الشعبي وتلقي الأوامر منها فقط، مبينًا أن "أي مهمة تطلبها رئاسة الوزراء تتم عبر قيادة الحشد".



ولم يتطرق البيان إلى مصير قائد "قوات أبي الفضل العباس" أوس الخفاجي، الذي اعتقلته مديرية أمن الحشد من مقر له في الكرادة وسط بغداد، في 8 شباط/فبراير الماضي، بعد تصريحات هاجم فيها إيران.

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