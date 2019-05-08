معن: القبض على (5) إرهابيين من عصابات داعش الارهابية في نينوى

2019/05/08 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الأربعاء، القبض على (5) ارهابيين من عناصر داعش الارهابية كانوا يعملون في ما يسمى (ديوان الجند والحسبة) في نينوى.

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