أمين مجلس الوزراء: ضرورة توسيع دور الوقف الشيعي في المجتمع

2019/05/08 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أشاد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، بدور ديوان الوقف الشيعي في تعزيز الوحدة الدينية والوطنية ونبذ الطائفية، انطلاقا من ارتباطه بالمرجعية العليا في العراق، داعياً الى توسيع مناهجه نحو دور أكبر في المجتمع.وذكر بيان للأمانة ان الغزي “استقبل نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي، عبد الغني الخيكاني، وعدداً من المدراء […]

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