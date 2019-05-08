رفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة السعدون

2019/05/08 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} باشرت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة السعدون وسط العاصمة.

وأوضحت الأمانة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "رفع الكتل الكونكريتية عن مركز الشرطة ضمن حي السعدون بجهد مشترك مع قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب أمين بغداد والدائرة الانتاجية لتباشر بعدها الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق منذ سنة 2007".انتهى

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