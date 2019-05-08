الخطوط الجوية تعلن إطلاق رحلاتها بين السليمانية وفرانكفورت الالمانية

2019/05/08 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاربعاء، عن إطلاق

رحلاتها الدولية الجديدة والمباشرة بين مدينة السليمانية ومدينة فرانكفورت في المانيا،

ابتداءً من 18 آيار/مايو 2019 وذلك تحقيقا لاستراتيجية الشركة التوسعية.

وأوضحت الشركة، في بيان، تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، أن “الرحلات سوف تنطلق من مطار السليمانية الدولي إلى مطار فرانكفورت

الدولي بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا، ويمكن الحجز على الرحلات من خلال مكاتب الشركة او

وكلاءها أو موقع الحجز الإلكترونى www.ia.com.iq”.





يذكر أن الخطوط الجوية العراقية تعتزم تدشين المزيد من الوجهات

لشبكة وجهاتنا الدولية الجديدة في عام ٢٠١٩، وذلك لتوفير خيارات تنافسية جديدة للعديد

من مسافرينا، إضافة إلى اسهام هذه الوجهات في رفع الحظر الأوربي المفروض على الشركة.

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