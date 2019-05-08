النقل البري تعلن تحقيق أكثر من 13 ألف نقلة خـلال أربعـة أشهر

2019/05/08 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت الشركة العامة للنقل البري احدى تشكيلات وزارة النقل،

اليوم الاربعاء ، تحقيق أكثر من (269 ، 13) نقلة من ميناء أم قصر الجنوبي في البصرة

بإتجاه المحافظات كافة.

واوضحت الشركة، في بيان، تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، ان “الحمولات بلغت اكثر من (266 ، 559) طن تنوعت بين معدات كهربائية

ومادة الحنطة المستوردة والرز مع نقل وقود الكاز والأسمدة إضافة الى مناقلات داخلية”.

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