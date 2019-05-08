أمانة بغداد تعلن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة السعدون

2019/05/08 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن مباشرتها مع قيادة عمليات

بغداد برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة السعدون وسط العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إنها “باشرت برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة السعدون وسط بغداد”،

موضحة أن “رفع الكتل ضمن جهد مشترك مع قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب امين بغداد

والدائرة الانتاجية لتباشر بعدها الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع المغلق

منذ سنة 2007”.

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