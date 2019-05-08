لافروف وظريف يؤكدان ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي

2019/05/08 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على أهمية الاتفاق النووي وضرورة الحفاظ عليه، مشيرين إلى أن واشنطن بانسحابها منه خرقت قرار مجلس الأمن الدولي .وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، في موسكو اليوم الأربعاء، إن بعض شركائنا الأوروبيين يعملون على صرف الانتباه عن تنفيذ الاتفاق النووي، […]

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