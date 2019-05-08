اليمن : إطلاق صاروخ زلزال1 وتدمير آليتين للعدوان في نجران

2019/05/08 | 22:12

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دمرت قوات الجيش واللجان الشعبية ،الأربعاء، آليتين للعدوان

السعودي، فيما تم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمع لمرتزقة الجيش

السعودي في جبهة نجران.

وأفاد مصدر عسكري يمني بتدمير جرافة عسكرية وإعطاب طقم للعدوان

بصاروخ موجه في موقع الطلعة بنجران. وأضاف المصدر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ

زلزال1 على تجمع مرتزقة العدوان في منطقة الصوح قبالة نجران، مؤكدا

مصرع وإصابة عدد منهم.

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