رفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة وسط بغداد

2019/05/08 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن مباشرتها مع قيادة عمليات بغداد

برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة السعدون وسط العاصمة.

وقالت الامانة ، إنها "باشرت برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز

شرطة السعدون وسط بغداد"، موضحة أن "رفع الكتل ضمن جهد مشترك مع

قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب امين بغداد والدائرة الانتاجية

لتباشر بعدها الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع المغلق

منذ سنة 2007".

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