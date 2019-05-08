بالصور.. شيخ الصحفيين العراقيين في ضيافة كلية الإعلام ويروي تجربته المهنية

2019/05/08 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]استضافت كلية الاعلام في جامعة بغداد، صباح أمس الثلاثاء واحدا من ابرز رواد الصحافة العراقية هو الزميل محسن حسين من مؤسسي وكالة الانباء العراقية عام 1959 ومن أبرز المشرفين على مجلة العراق الاولى [الف باء] مع حضور مميز للزميل الصحفي والكاتب المبدع شامل عبد القادر.

وقال عميد الكلية هاسم حسن انه "جرى الحديث عن شجون وفنون الصحافة عبر السنين وصراعها من اجل البقاء وانتزاع حريتها وتعزيز اخلاقياتها وقيمها مع استعراض لتجربة غنية تمتد لستين عاما تزدحم بالدروس والعبر أثارت اهتمام الاساتذة والطلبة فكانت ندوة مثيرة وممتعة بما قيل فيها وما عرضته من تجارب تعد ذخيرة مهنية مميزة لجيل الشباب من الصحفيين ورسمت أمامنا مسارات اخلاقية وابداعية بدونها لا تنتزع الصحافة مكانتها في نفوس الناس وقدرتها على تحريك وتنوير الراي العام بالقضايا الجوهرية المرتبطة بكرامة الناس وحرية الوطن والمواطن".وتقدمت الكلية ممثلة بعميدها بتقديم الشكر والتقدير ووسام الكلية لابرز شخصيتين في التاريخ الصحفي العراقي المعاصر.

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