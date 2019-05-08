محافظ البصرة العيداني يصادق على تعيين 174 درجة وظيفية في دائرة صحة المحافظة

2019/05/08 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن محافظ البصرة أسعد عبد الامير العيداني، الاربعاء، عن المصادقة على تعيين (174) درجة وظيفية وبمختلف الاختصاصات على حركة الملاك في دائرة صحة محافظة البصرة، حيث تضمنت الاخصاصات مهندس ومعاون فيزياوي، وكاتب حسابات، وكاتب تدقيق، ومعاون مبرمج، ومعاون ملاحظ، وسواق، وفنيين، وحرفيين ودرجات وظيفية اخرى.

وقال العيداني في بيان تلقته وكالة صدى، انه “وخلال اجتماع عقد مع اعضاء لجنة التعيينات في ديوان المحافظة تمت المصادقة على تعيين (174) درجة على ملاك دائرة صحة محافظة البصرة”.

وبين انه “تم التوجيه بتشكيل لجنة خاصة لغرض النظر بموضوع الاعتراضات المتعلقة بالتعيينات على ملاك دائرة صحة البصرة بناء على الكتاب الوارد من قبل قسم الامور الإدارية شعبة ادارة الموارد البشرية في دائرة صحة المحافظة”.

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