ڭزينة عويطة تطرح Unorthodoxوتستعد لإطلاق ألبومها قريبا

2019/05/08 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..طرحت الفنانة الأمريكية ذات الأصول المغربية “ڭزينة عويطة” جديدها الفني عبر تطبيق أنغامي حمل عنوان Unorthodox وهي أغنية من كلمات وإنتاج Dre Adamsحيث ينتظر أن تطرح ضمن ألبومها المقبل، الذي يتضمن 9 أغاني باللغة الإنجليزية.

وكانت “ڭزينة عويطة” قد شاركت مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان “بالم بيتش الدولي” الذي ينظم بولاية فلوريدا، ويشرف عليه المغربي “محمد العروسي”، حيث أدت مجموعة من الأغاني ضمنها Unorthodox و Still Young إضافة إلى أغنيتها الشهيرة “موروكو” وسط تفاعل الجالية المغربية التي حضرت المهرجان.

ويأتي تألق ” ڭزينة” ضمن فعاليات مهرجان بالم بيتش الدولي، بعد مشاركتها الناجحة في الحفل الخيري الذي نظم ببلجيكا، إلى جانب مغني الراي “رشيد برياح”، وهو الحفل الذي ينظم سنويا في بلجيكا ويعود ريعه لفائدة الأبحاث الطبية وتحديدا في مجال محاربة داء السرطان.

يشار إلى أن “ڭزينة عويطة” تتابع دراستها بإحدى الجامعات الأمريكية (شعبة القانون التجاري)، بعد أن حصلت على شهادة البكالوريا متفوقة بميزة حسن جدا، حيث حصلت حينها على جائزة أفضل معدل على صعيد ولاية تكساس.

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