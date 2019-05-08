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الداخلية تعلن اعتقال "إرهابي" يعمل لما يسمى بـ"الحسبة" الأمنية في نينوى


الداخلية تعلن اعتقال
2019/05/08 | 22:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تم احالة المتهم للقضاء

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