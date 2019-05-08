2019/05/08 | 22:17

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت امانة بغداد، الاربعاء، رفع الكتل الكونكريتية عن مركز شرطة السعدون وسط بغداد.

وقالت الاما...





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