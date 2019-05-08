العسكري السوداني يسترضي المعارضة بالتلميح لانتخابات مبكرة

2019/05/08 | 22:21

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لم يستبعد المجلس العسكري الانتقالي في السودان الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل

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