باريس: لا نستبعد فرض عقوبات أوروبية ضد إيران اذا تخلت عن التزاماتها النووية

2019/05/08 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي على قرار طهران بتخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي.

وقالت بارلي في تصريح إن إنها لا تستبعد فرض عقوبات أوروبية ضد إيران في حالة تخليه عن التزاماتها النووية.

وأضافت بارلي أن الاتفاق النووي فيه التزامات وعلى إيران التقيد بها، لافتة الى ان الدول الاوروبية تضع فرض عقوبات عليها قيد البحث في الفترة المقبلة.

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