2019/05/08 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هل تساءلت يوماً لماذا أصبحت أسنانك أكثر ظهوراً و بروزاً؟ هل لاحظت أن اللثة تبدو منخفضة عن الجزء المعتاد الذي من المفترض أن تغطيه بأنسجتها فوق أسنانك؟، إن هذه الحالة تُعرف بتراجع أو انحسار اللثة، حيث تظهر الأسنان فيها بشكل أطول من المعتاد.ما هو انحسار اللثة؟ هى حالة مرضية تتباعد فيها اللثة الواقية عن مكانها الطبيعي حول السن أو الضرس، مما يظهر الأسنان أو جذورها بشكل أوضح من المعتاد، وهي مشكلة منتشرة وقد لايدرك البعض إصابته بها لأنها تظهر بشكل تدريجي، لذلك لابد أن تلاحظ أعراضها.اليك أعراض انحسار اللثة، عندما تنحسر اللثة تظهر فجوات وجيوب بين الأسنان تسهل عملية تكاثر البكتيريا المسببة لأمراض اللثة، وإذا لم يتم علاجها بشكل سليم فسوف تتعرض الأنسجة الضامة والعظام فى الفم لضرر شديد قد يؤدى لفقدان الأسنان فى النهاية. حساسية الأسنان تعد من أهم الأعراض لهذا المرض، قد تلاحظ أن السن أصبح أطول من المعتاد حتى أنك تشعر بحز فى نهايته. انحسار اللثة ليس شيئاً بسيطاً يمكنك تجاهله في كل الأحوال، فإذا لاحظت أنك مصاب بانحسار اللثة، فمن الضروري أن تحدد موعد مع طبيب الأسنان لتلقي العلاج المناسب ومنع أي مضاعفات

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