سوق العراق المالي يغلق منخفضاً و{39} صفقة على اسهم {4} شركات

2019/05/08 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اغلق سوق العراق للأوراق المالية اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة {0.42}، متوقفًا عند {468.63} نقطة.وكانت المؤشرات البقية كما في أدناه: 1-بلغ عدد الاسهم المتداولة {1,365,082,891} سهم .2-بلغت قيمة الاسهم {935,812,365} دينار . 3-اغلق مؤشر الأسعار ISX 60 في جلسة اليوم على {468.63} نقطة منخفضا بنسبة{0.42} عن اغلاقه في الجلسة السابقة البالغ {470.62} نقطة.4 ـ تداول اسهم {32} شركة من اصل {103} شركة مدرجة في السوق.5-اصبح عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي {} شركة .6ــ بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين {104,500} مليون سهم بقيمة بلغت {60,520} مليون دينار من خلال تنفيذ {39} صفقة على اسهم {4} شركات.7ــ بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين {45} مليون سهم بقيمة بلغت {7,200} مليون دينار من خلال تنفيذ {3} صفقة على اسهم شركة واحدة.8ــ بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني {20} مليون سهم بقيمة بلغت {54} مليون دينار من خلال تنفيذ {1} صفقة على اسهم شرك واحدة.9ــ بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني {20} مليون سهم بقيمة بلغت {54} مليون دينار من خلال تنفيذ {1} صفقة على اسهم شركة واحدة.





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