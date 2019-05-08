وزير الخارجيّة يلتقي وكيل وزير الخارجيّة الأمريكيّ

2019/05/08 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الاربعاء، خلال لقائه وكيل وزير الخارجيَّة الأمريكيّ ديفيد ساترفيلد والقائم بالأعمال السفارة الأمريكية جوي هوود، العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن.

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