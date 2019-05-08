2019/05/08 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، بعد ساعة من إعلان ترامب، فرض حزمة

جديدة من العقوبات على الجمهورية الإسلامية، بأنها تنوي الانسحاب من

الاتفاق النووي على مراحل.وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريح صحفي ،

مساء الأربعاء: "طرحنا على الأجندة الانسحاب من خطة العمل الشاملة

المشتركة، وسيجري الخروج منها على مراحل".وأضاف عراقجي: "لا يمكن لأي دولة أن تتهم إيران بالخروج من الاتفاق

النووي أو نقضه لأن جميع إجراءات إيران، ومنها التي أعلنت اليوم، هي

من ضمن بنود الاتفاق".وتابع المسؤول: "نؤكد أن إعادة قرارات مجلس الأمن ضد إيران، هي خط

أحمر، وإذا ما قاموا بذلك فإن الاتفاق النووي يعتبر منتهيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقجي: انسحاب طهران من الاتفاق النووي على جدول أعمالنا وسننفذ ذلك مرحلة بمرحلة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقجي: انسحاب طهران من الاتفاق النووي على جدول أعمالنا وسننفذ ذلك مرحلة بمرحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).