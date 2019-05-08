2019/05/08 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / امانة بغداد : رفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة السعدون

08/05/2019 23:33:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن مباشرتها مع قيادة عمليات العاصمة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة السعدون .

وذكر بيان للامانة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنها "باشرت برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة السعدون وسط بغداد"، موضحة أن "رفع الكتل ضمن جهد مشترك مع قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب امين بغداد والدائرة الانتاجية لتباشر بعدها الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع المغلق منذ سنة 2007".

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