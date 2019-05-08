الاسيوي يرفض احتجاج الزوراء العراقي ضد النصر السعودي

2019/05/08 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رفض احتجاج نادي الزوراء العراقي ضد حكم مباراة فريقها أمام نادي النصر، بدوري أبطال آسيا.وكان نادي الزوراء العراقي قد توجه باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتراضًا على احتساب الحكم وقت بدل ضائع امتد إلى 6 دقائق، سجل خلالها النصر هدف الفوز.

وأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدة قرارات انضباطية مساء أمس الثلاثاء، يتصدرها رفض احتجاج الزوراء العراقي رسميًا، مؤكدًا على صحة موقف فريق النصر في الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط في مشواره الآسيوي.

جدير بالذكر، تأهل بشكل رسمي فريق النصر إلى دور ثمن النهائي بدوري أبطال آسيا، حيث جمع "العالمي" 9 نقاط من 5 مباريات، محققًا الفوز في 3 لقاءات وخسر 2، ليحتل الفريق المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى.

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