فرنسا تطالب إيران باحترام الاتفاق النووي وتحذر من التصعيد

2019/05/08 | 23:49

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بغداد اليوم - متابعة

دعت فرنسا، الأربعاء، إيران إلى احترام جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ومعاهدات منع الانتشار...





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