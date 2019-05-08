2019/05/08 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} على مدار 10 سنوات انكبت مجموعة من العلماء على تصميم قفازات ذكية تحول حركات اليد إلى موسيقى.

واليوم تم الإعلان عن "Mi.Mu" القفازات الذكية التي ستكون متاحة للجمهور ابتداءً من 1 يوليو، وبمبلغ 3300 دولار للزوج الواحد.واشترك في تصميم القفازات مجموعة من الفنانين والتقنيين والمصممين، ويمكن لمرتديها انتاج جميع الأصوات الموسيقية بحركات مختلفة.وتمكن موسيقيون مختارون من تجربة استخدام القفازات الجديدة حتى الآن بمن فيم نجمة البوب ​​"أريانا غراندي".وقال الدكتور ستارك المعيار: "كشركة نحن لا ننتج القفازات، فنحن نوفر طرقاً للناس للتعبير عن أنفسهم من خلال الحركة".وأضاف: "إن التقنية الجديدة تحطّم الحواجز في الموسيقى، وتدفع الناس للتجربة بطرق جديدة ومثيرة".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قفازات ذكية تحول إيماءات اليد إلى مقطوعات موسيقية!) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قفازات ذكية تحول إيماءات اليد إلى مقطوعات موسيقية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).