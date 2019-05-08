6 فوائد عظيمة للصوم

2019/05/08 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} لا تخفى على أحدٍ الفوائد العظيمة المتحققة من الصيام على الجانبين الروحي والنفسي، ومع ذلك فهناك كثير من الفوائد على الصحة العامة والجانب البدني والتي أثبتتها البحوث والدراسات.

وأورد موقع Realbuzz الصحي العالمي 6 فوائد كبيرة للصوم، وهي::1- تأثيره الكبير على تنشيط وتحسين عمل الدماغوجدت دراسة أجراها علماء في الولايات المتحدة الأمريكية، أن "الصفاء الذهني" الذي يتحقق خلال شهر رمضان يرفع من مستوى الإيعازات العصبية الخارجة من المخ، والتي تؤدي بدورها إلى إنتاج الجسم مزيداً من خلايا الدماغ؛ ومن ثم تحسين وظائف المخ والدماغ بشكلٍ عام.2- التغلّب على العادات السيئةيعد رمضان هو الوقت المثالي للتخلي عن كثير من العادات السيئة، ومؤسسات الصحة الوطنية في بريطانيا توصي بالصيام للتغلب على كثير من السلوكيات المضرة كالتدخين والإفراط في تناول الأطعمة المُحلاة بالسكر، والتي تؤثر في الصحة العامة للجسم.3- انخفاض الكوليسترول في الدمنعلم جميعاً أن فقدان الوزن هو إحدى النتائج المتوقعة للصيام خلال شهر رمضان، ولكن هناك أيضاً مجموعة كاملة من التغييرات الصحية التي تحدث خلف الكواليس، إذ وجد فريق من أطباء القلب أن الأشخاص الذين يصومون رمضان يتمتعون بتأثير إيجابي على تركيز الدهون في الدم، وهو ما يعني أن هناك انخفاضاً بنسبة الكوليسترول في الدم.ويؤدي انخفاض الكوليسترول في الدم إلى انخفاض نسبة الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية والأزمات الدماغية.4- الحد من الشهية الدائميؤدي التقليل من تناول الطعام في أثناء الصيام إلى انكماش تدريجي بالمعدة، وهو ما يعني أن الصائم يتناول كمياتٍ أقل من الطعام ويشعر بالشبع.ويوصي كثير من مقدِّمي الرعاية الصحية في العالم بالصوم لمن يرغبون في تعوُّد تناول الأكل الصحي لإنقاص الوزن.5- تخليص الجسم من السمومبالإضافة إلى كون الصيام مطهِّراً للنفس والروح، فهو في الوقت نفسه مطهِّر للجسم من السموم المسبِّبة للأمراض.فعندما يبدأ الجسم في استهلاك احتياطيات الدهون المخزَّنة لتوليد الطاقة، فإنه يحرق أيضاً أي سموم ضارة قد تكون موجودة في رواسب الدهون.



ستترك عملية التطهير هذه الجسمَ كلوحة صحية فارغة، وهي نقطة انطلاق مثالية لنمط حياة صحي دائم.6- استيعاب مزيد من العناصر الغذائيةمن خلال عدم تناول الطعام طوال اليوم خلال شهر رمضان، ستجد أن عملية التمثيل الغذائي لديك أكثر فاعلية، وهو ما يعني أن كمية المواد الغذائية التي تمتصها من الطعام تتحسن، وهذا يكون بسبب زيادة هرمون يسمى Adiponectin، ينتج بسبب الصيام، وهو ما يسمح للمعدة بامتصاص مزيد من العناصر الغذائية.انتهى

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