الاعلاميات العراقيات يشددت على ضرورة مشاركة المراة في الحياة العامة

2019/05/08 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- بغداد

شدد منتدى الاعلاميات العراقيات، على ضرورة، مشاركة المراة في الحياة العامة، وتنمية قدرات الطالبات في المدارس الحكومية.

وقال بيان للمنتدى، تلقت وكالة "العهد نيوز"،

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