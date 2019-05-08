مع حلول شهر الخير.. إقبال العراقيين يتزايد على الأسواق الكبيرة للتبضع

2019/05/08 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن مذاق الفلفل الأحمر الحار والتوابل الأخرى قد أثارت حماسة المتبضعين في سوق الشورجة وبقية الأسواق المحلية الأخرى، والسبب ليس في تغيير مذاقها

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