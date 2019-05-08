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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / تحرير مختطفين اثنين بعد ساعتين من اختطافهما في الشرقاط

08/05/2019 23:57:00 PM |

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واع / مكتب صلاح الدين / س .م

تمكنت قوة مشتركة ، الاربعاء ، من تحرير مختطفين اثنين بعد ساعتين من اختطافهما على يد "داعش" في قضاء الشرقاط.

وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "عصابات داعش اختطفت شخصين من اهالي قرية العدلة التابعة لناحية الساحل الايسر قضاء الشرقاط قبل حوالي ساعتين من الآن ولاذت بالفرار بعجلتهم نوع بيك اب نيسان باتجاه قاطع القراچ".

واضاف انه "على الفور تحركت قوة مشتركة من الجيش العراقي فرقه ١٤ وقوة من الحشد الشعبي وقوة من شرطة الساحل الايسر بالقضاء الى مكان الحادث"، مشيرا الى ان "القوة اشتبكت مع العناصر التكفيرية بالقرب من القرية، وتمكنت من تحرير المختطفين".

وتابع ان "عناصر داعش لاذوا بالفرار الى منطقة البرية باتجاه جبل مخمور"، موضحا انه "تم قصف القرية العدلة بقنابر الهاون من قبل عناصر داعش، ما اى الى اصابة شخصين والحاق اضرار مادية"

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