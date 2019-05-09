توتنهام يهزم أياكس بمباراة ماراثونية ويتأهل لنهائي ابطال اوروبا

2019/05/09 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نجح فريق توتنهام في بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه أياكس 3-2 مساء اليوم الأربعاء على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في إياب نصف النهائي.

وتقدم أياكس أولا عبر ماتيس دي ليخت (5) وحكيم زياش (35)، قبل أن يعادل لوكاس مورا النتيجة لتوتنهام بهدفين في الدقيقتين 55 و59، ثم أحرز اللاعب نفسه هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب توتنهام الجديد، قد انتهت بفوز أياكس بهدف نظيف، وسيلعب توتنهام في النهائي امام ليفربول الذي بدوره أقصى برشلونة بفوز عليه مساء الثلاثاء برباعية نظيفة.

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