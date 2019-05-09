ضبط 130 ألف علبة حليب أطفال غير مفحوصة في بغداد

2019/05/09 | 00:20

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بغداد اليوم- بغداد

ضبطت القوات الأمنية، الأربعاء (8 أيار 2019)، 130 ألف علبة حليب أطفال غير مفحوصة، في العاصمة بغداد....





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