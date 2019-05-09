مفجر الدراجة النارية في الموصل بقبضة القوات الأمنية

2019/05/09 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني عشية أمس الاربعاء، بان القوات الامنية القت القبض على مفجر الدراجة النارية في مدينة الموصل.

وقال المصدر في تصريح صحفي اطلعت عليه "العهد

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