2019/05/09 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل نواب في تحالفي "الإصلاح والاعمار" و "البناء" اليوم الأربعاء رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مسؤولية تأخر اكمال الكابينة الوزارية والتصويت على مرشحي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب يحملون عبد المهدي مسؤولية تلكؤ اكتمال حقيبته الوزارية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب يحملون عبد المهدي مسؤولية تلكؤ اكتمال حقيبته الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).