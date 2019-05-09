تحذير من هجمات مسلحة لفصيلين عراقيين على مواقع وقوات أمريكية

2019/05/09 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ حذر مسؤول أمريكي من هجمات قد يشنها فصيلين مسلحين عراقيين منضويين في الحشد الشعبي ضد مصالح وقوات أمريكية في العراق.وقال ‫عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي الجمهوري ماركو روبيو في تغريدة له على تويتر: “الحرس الثوري يمول ويسلح ويدرب عصائب اهل الحق وكتائب حزب الله”.وشدد “يجب عدم اعتبار […]

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