السودان: أحزاب «الفكّة» و«معركة ذات الكراسي»

2019/05/09 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاجأ السودانيون أمس بما حصل من اشتباك بين مجموعة من القوى السياسية بعد اجتماع لها بالمجلس العسكريّ وانصبّت أغلب تعليقات السودانيين على

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