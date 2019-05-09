حماس: إسرائيل طلبت التهدئة بعد توسيع المقاومة مسافة قصف المدن المحتلة

2019/05/09 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، إن إسرائيل بدأت بإرسال الوساطات للحديث عن التهدئة، بعد توسيع المقاومة الفلسطينية مساحة قصف

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