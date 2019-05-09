العقوبات على إيران: الأفق والتوقعات

2019/05/09 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت العقوبات النفطية على إيران حيز التنفيذ منذ 2 أيار/مايو الجاري بهدف تصفير صادرات النفط الإيرانية.وتسعى السياسة الأمريكية لجعل الدول التي

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