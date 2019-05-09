هكذا يجب أن تكون «صفقة القرن»

2019/05/09 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كانت التصريحات الأخيرة لجاريد كوشنر حول موعد نشر صفقة القرن جدية أكثر من سابقاتها، فيتوقع أن نطلع على الخطة في حزيران.

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