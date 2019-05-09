«لينكولن» في الخليج… رسالة سلام أم حرب؟

2019/05/09 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من الكلام الصادر عن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، بأن قرار إرسال حاملة الطائرات «إبراهيم لينكولن» وأسطولها المرافق الى

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