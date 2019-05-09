تحذيرات من اعتقالات ناشطين في السليمانية

2019/05/09 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت لجنة حقوق الانسان النيابية، على ضرورة أن يكون تعامل قوات الأمن في السليمانية وفق القانون وان لا تنتهك السلطات هناك قوانين حقوق الانسان عند

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