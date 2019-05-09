مركز شرطة السعدون ينفض عن محيطه الكتل الكونكريتية

2019/05/09 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد اليوم الاربعاء، رفع الكتل الكونكريتية عن مركز شرطة السعدون وسط بغداد.

وقالت الامانة في بيان لها تلقت "العهد نيوز" نسخة منه إنها

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