الانكليز يفرضون انفسهم في نهائي مدريد لأبطال أوروبا

2019/05/09 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ أمستردام ضمن فعاليات اياب الدور نصف النهائي من منافسات دوري ابطال اوروبا، استضاف نادي ​اياكس​ امستردام الهولندي على ارضية ملعب يوهان كرويف ارينا خصمه نادي ​توتنهام​ هوتسبيرز الانكليزي في مباراة الثأر للاعبي السبيرز بعد تلقيهم الخسارة بين جماهيرهم وبواقع 1-0، وتمكن نادي توتنهام هوتسبيرز من حسم تأهله الى النهائي بعد ان […]

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