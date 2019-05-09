عبد المهدي يجري زيارة تفقدية لمقر وزارة الخارجية

2019/05/09 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي زيارة تفقدية لمقر الوزارة ببغداد، اذ كان في استقباله وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم.

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