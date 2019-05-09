عبد المهدي يزور مبنى الخارجية لبحث هذا الملف

2019/05/09 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أجرى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي زيارة تفقدية لمقر الوزارة ببغداد، وكان في استقباله وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، والملاك المُتقدِّم من قيادة الوزارة.واستعرض الوزير الحكيم بحسب بيان للوزارة “أهمَّ محاور وأولويّات السياسة الخارجيّة العراقـيَّة في المرحلة الراهنة، وأولويَّاتها للمرحلة المقبلة، وسُبُل تطويرها في مُختلِف أبعادها، ومجالاتها، وتطوُّرات علاقات العراق مع دول العالم، علاوة على رؤية العراق للأوضاع في المنطقة، وأبرز القضايا، والتحدِّيات التي تواجهها”.

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