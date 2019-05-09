2019/05/09 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: awpj-wkt9Rw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 👈 اب يطلب اعدام ابنه على الهواء 🤔 شاهد ردة فعل محمد هاشم) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 👈 اب يطلب اعدام ابنه على الهواء 🤔 شاهد ردة فعل محمد هاشم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).