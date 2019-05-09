(مصرع إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بقنا فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر)

2019/05/09 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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المستقلةً – القاهرةً – وليد الرمالي وماريان جرجس

 فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المتواصلة لرصد وضبط أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة (سبق إتهامه فى 24 قضية “قتل، شروع فى قتل، خطف، مقاومة سلطات، سلاح، مخدرات” ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا “شروع فى قتل، مخدرات، إطلاق أعيرة نارية” مُقيم بقرية الحسينات دائرة مركز أبو تشت)..



سبق قيامه بإطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية بقرية الحسينات محل سكنه بدائرة مركز أبو تشت بغرض إستعراض القوة ..



وقيامه فى وقت لاحق بالتشاجر مع آخر ” محدد ” نتج عنها إصابة ربتى منزل ومزارع بأعيرة نارية حال تدخلهم لفض المشاجرة . فقد تم وضع خطة بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بقنا لإستهداف العنصر المذكور وضبطه ..حيث وردت معلومات مفادها إختبائه و أربعة عناصر إجرامية آخرين شديدى الخطورة بالمنطقة الزراعية بزمام قرية الحسينات دائرة المركز ..



وسبق إتهامهم فى العديد من قضايا “مخدرات – مقاومة سلطات – سرقة – ممارسة أعمال بلطجة – إحراز أسلحة نارية” ، ومحكوم على إثنين منهم بالسجن . عقب تقنين الإجراءات ، تم توجيه حملة مُكبرة بمشاركة الجهات المعنية مدعومةً بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن بقنا لإستهداف تلك العناصر الإجرامية، ولدى مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلتهم على الفور ..



حيث أسفر ذلك عن مصرع إثنين من العناصر الإجرامية وعُثر بحوزتهما على ( بندقية آلية – 35 طلقة – 2 خزينة – بندقية خرطوش). كما تمكنت القوات من ضبط عنصر إجرامى ثالث ، وبحوزته (بندقية آلية – 15 طلقة لذات العيار) ، وتمكن إثنين من العناصر الإجرامية من الهرب داخل الزراعات، كما عُثر على دراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية “جارى فحصهما”. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات..



وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمَيْن الهاربَيْن.

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