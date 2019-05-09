ترامب.. تجربته مع العالم

2019/05/09 | 01:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ بداية عهده وهو يحاول أن يقول أنه "سيد العالم" وأنه من سيعيد للولايات المتحدة مكانتها التي كانت تتمتع فيها

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