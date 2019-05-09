بالتفصيل.. العثور على مقبرة جماعية في

2019/05/09 | 01:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر مطلع بمحافظة بابل، عشية أمس الأربعاء، تفاصيل تقرير مسرب تضمن تفاصيل وجود مقبرة جماعية في إحدى مستشفيات الحلة، تعود للانتفاضة الشعبانية عام 1991

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