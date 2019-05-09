2019/05/09 | 01:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيرة الذاتية لصالح المطلك) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: pzugu-CJY60
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيرة الذاتية لصالح المطلك) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيرة الذاتية لصالح المطلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).