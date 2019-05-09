2019/05/09 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي بان امكانية العودة لما قبل الاتفاق النووي في فترة قصيرة متوفرة واذا كان

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